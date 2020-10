Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrerin und Sozia gestürzt

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Vormittag haben sich eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin sowie deren 20 Jahre alte Sozia bei einem Sturz auf der B250 leichte Verletzungen zugezogen. Die jungen Frauen waren gegen 11.00 Uhr auf der B250 von Creuzburg kommend in Richtung Volteroda unterwegs, als sie offenbar auf Grund regennasser Fahrbahn in einer scharfen Rechtskurve stürzten und in die Leitplanke rutschten. Durch den Sturz zogen sich beide leichte Verletzungen zu und wurden medizinisch versorgt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. (fr)

