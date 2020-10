Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - mehrere Fahrzeuge betroffen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 38-jährige Verkehrsteilnehmerin teilte heute gegen 09.15 Uhr mit, dass der Außenspiegel ihres PKW KIA beschädigt wurde. Der PKW war über Nacht in der Leesenstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden vier weitere Fahrzeuge festgestellt, an denen ebenfalls die Außenspiegel beschädigt wurden. Zeugen, welche in der Nacht von Samstag auf Sonntag Beobachtungen zum Sachverhalt getätigt haben bzw. Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0231950/2020 bei der Polizei Gotha. (rak)

