Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorräder entwendet

Wechmar (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Samstag gegen 22.00 Uhr bis Sonntag gegen 09.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Garage in der Mühlenstraße. Der oder die Täter entwendeten in der weiteren Folge zwei baugleiche Motorräder der Marke TM Racing. Bei den Motorädern handelt es sich um blau-gelbe Cross-Maschinen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt bzw. Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Bezugsnummer 0231928/2020 zu melden. (rak)

