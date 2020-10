Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nächtlicher Ausflug vorzeitig beendet

Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag teilte eine 39-Jährige das Verschwinden ihrer 14-jährigen Tochter und deren ebenfalls 14-jährigen Freundin mit. Nach Einsatz eines Fährtenhundes sowie umfangreicher Ermittlungen konnten die beiden Mädchen in den Morgenstunden bei einem befreundeten 16-Jährigen angetroffen und anschließend unbeschadet an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. (rak)

