Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rehen ausgewichen

Kirchheim (ots)

Am Freitagabend gegen 23:50 Uhr befuhr eine 21-jährige Kirchheimerin mit ihrem Pkw Ford die K23 aus Eischleben kommend in Fahrtrichtung Kirchheim. Ca. 500 m vor dem Ortseingang überquerten plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn. Die junge Frau versuchte den Rehen nach rechts auszuweichen, wobei sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abkam, über das Feld fuhr und ihm Straßengraben zum Stehen kam. Eine Kollision mit den Rehen konnte die junge Ford-Fahrerin zwar vermeiden, trotzdem entstand an ihrem Pkw ein unfallbedingter Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Verletzt wurde die junge Frau glücklicher Weise nicht. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell