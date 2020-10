Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenbaufirma- Zeugen gesucht

Ichtershausen (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag, 01.10.20, 21:30 Uhr bis Freitag, 02.10.20, 16:00 Uhr in eine Garten- und Landschaftsbaufirma in der Erfurter Straße in Ichtershausen ein. Hierzu hebelten der oder die Täter ein Fenster und eine Tür zur Lagerhalle auf. In der Folge wurden aus der Lagerhalle Gartenwerkzeuge im Wert von ca. 7700,- Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0231244/2020). (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell