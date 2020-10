Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sieben Fernseher gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es in den frühen Morgenstunden des 03.10.2020 in der Johannesstraße. Aus einer unbewohnten Wohnung wurden sieben Fernseher im Gesamtwert von 1.960 Euro gestohlen, nachdem der oder die unbekannten TT gewaltsam in die Wohnung gelangt waren. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0231592/2020. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell