Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Dieseldiebstahl erwischt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag kurz vor Mitternacht, wie zwei Männer in einer Baustelle in der Reinhardsbrunner Straße aus einer Baumaschine Dieselkraftstoff abpumpten. Im Anschluss verließen sie den Tatort, konnten aber kurze Zeit später durch benachrichtigte Polizeibeamte mit ihrem Fluchtfahrzeug Daimler-Benz gestellt werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelte es sich um zwei deutsche Männer im Alter von 20 und 29 Jahren. Im Fahrzeug wurden ca. 180 Liter Dieselkraftstoff aufgefunden. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahs eingeleitet. (av)

