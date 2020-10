Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Personenkontrolle in der Arndtstraße wurde am Freitagabend bei einem 49-Jährigen Haschisch in geringer Menge aufgefunden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell