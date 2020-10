Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Messer und Reizstoff auf Diebestour

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zur Aufnahme einer Ladendiebstahlanzeige wurde die Gothaer Polizei am Freitagabend in einen Verbrauchermarkt an der Europakreuzung gerufen. Dort hatte ein 34-jähriger Mann (deutsch) den Kassenbereich passiert, ohne die Waren in seinem Rucksack zu bezahlen. Durch die eingesetzten Beamten konnten im Rucksack Spirituosen und Lebensmittel im Wert von ca. ca. 90 Euro aufgefunden werden. Zudem stellten sie bei dem Mann ein Einhandmesser, ein Reizstoffsprühgerät und eine geringe Menge Marihuana fest. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell