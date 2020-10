Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Krad verunfallt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit einem Krad der Marke KSR Moto befuhr ein 28-Jähriger (deutsch) die Lasallestraße am Freitagnachmittag. Beim Einbiegen in die Kindleber Straße kam der Mann durch einen Fahrfehler bedingt zu Fall und verletzte sich. Zur Behandlung der Verletzung am Bein wurde der Fahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. (av)

