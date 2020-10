Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin übersehen - 74-Jährige leicht verletzt

Ohrdruf (ots)

Eine 74-Jährige zog sich heute Mittag in Ohrdruf leichte Verletzungen zu, nachdem sie von einem Pkw-Fahrer übersehen wurde. Der 48-jährige VW-Fahrer rangierte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Suhler Straße und kollidierte mit der Frau, die sich hinter seinem Fahrzeug befand. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

