Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mofa-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Abend wurde eine 27-jährige Mofa-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Mühltor verletzt. Ein 25 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr die Langewiesener Straße und bog nach links in die Karl-Liebknecht-Straße ein. Er übersah dabei die 27-Jährige, die aus der Straße Mühltor geradeaus in die Langenwiesener Straße einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

