Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt

Wartburgkreis (ots)

Im Wartburgkreis und Eisenach wurden mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol im Straßenverkehr festgestellt. Gestern Nachmittag wollte eine 61-Jährige mit ihrem VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Straße Kupferhammer in Eisenach einparken. Dabei geriet sie zu weit nach links und kollidierte mit einem abgestellten Pkw. Die Polizei kam zum Einsatz und führte mit der stark alkoholisierten Frau einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein sichergestellt und aus Beweisgründen Blut abgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. In Sättelstädt stellte die Polizei einen 47-jährigen VW-Fahrer in der Schafsgasse mit 1, 3 Promille in der Atemluft fest. Für ihn war die Fahrt beendet, der Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Die Polizeibeamten brachten ihn zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Zwischen Mihla und Nazza verursachte ein 54-Jähriger heute in den frühen Morgenstunden unter Alkoholbeeinflussung alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall. Er kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung, fuhr weiter und kam aufgrund des Unfallschadens am Abzweig Frankenroda zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Fahrer ergab einen Wert von 2,1 Promille. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Alkohol, Medikamente und Drogen wirken sich bekanntermaßen auf die Fahrtüchtigkeit aus. Bereits geringe Mengen Alkohol (ab ca. 0,2 Promille) können z. B. das Konzentrations- und Wahrnehmungsvermögen beeinflussen. Das Sehfeld wird eingeschränkt ("Tunnelblick"), Entfernungen werden nicht mehr richtig eingeschätzt, die Reaktionsfähigkeit lässt nach, die Risikobereitschaft steigt. Mit zunehmender Alkoholkonzentration verstärken sich "Ausfallerscheinungen" im Straßenverkehr enorm. Der individuelle Promillegehalt ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben der Menge des konsumierten Alkohols spielt die körperliche Konstitution (Geschlecht, Körpergewicht) eine ausschlaggebende Rolle. Medikamente und Drogen können die Fahrtüchtigkeit ebenso wie Alkohol beeinflussen. Selbst bei niedrigen Dosierungen sind bereits "Ausfallerscheinungen" möglich. Besonders gefährlich kann die Wechselwirkung von Alkohol, Medikamenten und Drogen sein! Eine fachliche Beratung über Dosierung und Auswirkungen von Medikamenten ist deshalb für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr unerlässlich. Vielen ist nicht bewusst, dass der Alkohol die "Verkehrstauglichkeit" sehr lange beeinflusst. Die Abbauzeit von Alkohol im Körper wird von vielen Faktoren (z. B.: getrunkene Alkoholmenge, Trinkdauer, aufgenommene Nahrung, körperlicher Zustand) bestimmt. Unter günstigen Voraussetzungen werden pro Stunde etwa 0,1 Promille Alkohol im Blut abgebaut. Ab 0,3 Promille kann sich strafbar machen, wer einen Unfall verursacht oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr zeigt, z.B. Schlangenlinien fährt. Wer mit 0,5 Promille und mehr Auto fährt, muss mit einer Geldbuße, Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Bei einem Unfall können weitere Sanktionen hinzukommen. Mit 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig. Setzen sie sich trotzdem ans Steuer, machen sie sich strafbar. Ihnen drohen eine Freiheitsstrafe, Punkte in Flensburg, Führerscheinentzug sowie eine Geldstrafe. Die Promillegrenzen gelten als allgemeine Richtgrenzen. Kommt es zu alkoholbedingten Ausfallerscheinungen oder einem Unfall, können härtere Strafen die Folge sein. - Egal ob Auto, Motorrad oder Fahrrad: Wenn Sie noch fahren wollen oder müssen, lassen Sie die Finger von Alkohol, Medikamenten und Drogen! - Denken Sie an eine mögliche Wechselwirkung von Alkohol, Medikamenten und Drogen!

Mehr unter: www.polizei-beratung.de. (ah)

