LPI-GTH: Ohne Führerschein Unfall verursacht - 14-Jähriger schwer verletzt

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag zog sich ein 14-Jähriger beim Mopedfahren in Pennewitz schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, befuhr gegen 14.30 Uhr einen Feldweg aus Richtung Flugplatz kommend und wollte auf die L1144 auffahren. Dabei gelangte er auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Transporter (m/53) wich geistesgegenwärtig aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 14-Jährige kollidierte seitlich mit dem Transporter und wurde dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Kurzzeitig kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter des Mopeds wurde eingeleitet. (ah)

