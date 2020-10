Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versteigerung in der Polizei Eisenach

Eisenach (ots)

Am Dienstag, dem 06.10.2020, findet in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr nunmehr die Versteigerung der fünf Fahrräder in der PI Eisenach statt. Von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr ist die Besichtigung der vier Mountainbikes unterschiedlicher Marken und eines Damenrads der Marke Diamant möglich. 10.30 Uhr beginnt die Versteigerung. Für die Besucher ist es zwingend, den infektionsschutzrechtlichen Auflagen nachzukommen und insbesondere einen Mundschutz zu tragen. Die ursprünglichen Eigentümer der Räder haben sich bisher nicht bei der Polizei zur Abholung oder sonstiger Verfügung gemeldet, sodass eine Verwertungsdurchführungsanweisung erlassen wurde. (ah)

