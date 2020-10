Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger gefährdet sich und andere - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Am Donnerstag, 01.10.2020, mussten gegen 19:30 Uhr in der Katharinenstraße mehrere Pkw stark abbremsen und einem Mann ausweichen. Der 38-Jährige lief mittig auf der Fahrbahn, mehrmals blieb er stehen und setzte sich auch auf die Straße. Der Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von über zwei Promille. Da er trotz eindringlicher Anweisungen immer wieder die Fahrbahn betrat, musste er in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei die Fahrer und Fahrerinnen, die durch das Verhalten des 38-Jährigen bremsen und ausweichen mussten. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261125) unter Angabe der Bezugsnummer 0230212/2020 in Verbindung zu setzen. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell