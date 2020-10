Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Trickbetrug gesucht

Creuzburg (ots)

Zwei Unbekannte klingelten gestern Vormittag an der Wohnungstür bei einem 83-jährigen Senior in der Herrmannstraße und gaben vor, dessen Angehörige zu kennen. Sie verwickelten den Mann in ein Gespräch und fragten ihn gezielt nach seinem Hab und Gut. Nachdem die Unbekannten die Wohnung verließen, bemerkte der 83-Jährige das Fehlen von mehreren Hundert Euro. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: - männlich - 55-60 Jahre alt - ca. 170 cm groß - untersetzt / korpulent - graue, kurze Haare - rundes Gesicht - brauner Pullover mit V-Ausschnitt - M-N-S getragen bzw. nach unten gezogen Person 2 - weiblich - 55-60 Jahre alt - ca. 170 cm groß - korpulent

Wer hat diese Personen beobachtet und kann Hinweise zu deren Identität oder Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 20383870 entgegen. (ah)

