Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Papiere verbrannt - Feueralarm ausgelöst

Eisenach (ots)

Gestern Morgen, gegen 09.45 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung in der Friedrich-List-Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die 89 Jahre alte Bewohnerin in der Spüle Papiere verbrannt hatte, was zur Rauchentwicklung und Auslösung des Feueralarms führte. Die Seniorin wurde medizinisch versorgt, Sachschaden entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (fr)

