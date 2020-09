Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Mittag hat sich eine 17 Jahre alte Moped-Fahrerin bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige war gegen 13.30 Uhr in Richtung Thal unterwegs, als sie offenbar einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Ford einer 73-Jährigen übersah. Es kam zur Kollision, bei der sich die Jugendliche leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, an den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell