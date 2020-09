Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf einem Parkplatz an der Parkstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Zunächst gerieten ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger in Streit, in dessen Verlauf der 17-Jährige gegenüber seinem Kontrahenten handgreiflich wurde. Ein 16-Jähriger beteiligte sich daraufhin an der Auseinandersetzung und wirkte seinerseits gewaltsam auf den 17-Jährigen ein. Im weiteren Verlauf wollte eine 17-Jährige schlichtend eingreifen und wurde dabei offenbar von einem Schlag des 16-Jährigen getroffen. Die Beteiligten erlitten nur oberflächliche Blessuren. Die Beamten leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis und wurden zum Teil an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (ah)

