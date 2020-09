Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht aufgepasst und aufgefahren

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr heute Vormittag die L 1026 von Stregda kommend in Richtung Neukirchen. Er beabsichtigte, links abzubiegen und musste in diesem Zusammenhang verkehrsbedingt halten. Der dahinter befindliche Mercedes-Fahrer (m/40) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden der VW-Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin leicht verletzt, sie kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. (ah)

