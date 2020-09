Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug ausgebrannt

Eisenach (ots)

Heute Morgen geriet ein Fahrzeug gegen 06.00 Uhr auf der B 19 aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Der 39-jähriger Fahrer war mit seinem Citroen zwischen der Anschlussstelle Eisenach Mitte und Eisenach Oststadt unterwegs, als das Fahrzeug einen Fehler anzeigte. Er konnte noch die Abfahrt Oststadt nutzen und hielt an der Einmündung zur B 19/Langensalzaer Straße an. Im Citroen entwickelte sich unmittelbar danach ein Feuer, es brannte vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (ah)

