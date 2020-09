Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall - Wildschwein verendet an der Unfallstelle

Spichra (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es auf der L1017 zu einem Wildunfall. Ein 47 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 22.20 Uhr auf der L1017 aus Spichra kommend in Richtung Eisenach unterwegs, als vor ihm plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch entsprechender Sachschaden am Pkw entstand, Personen kamen nicht zu Schaden. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. (fr)

