Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Vormittag ist bei einem Unfall in der Rudolf-Breitscheid-Straße hoher Sachschaden entstanden. Ein 57 Jahre alter VW-Fahrer befuhr gegen 11.20 Uhr die Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Arnstadt, ein 63-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Feldstraße in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Der 63-Jährige bog an der dortigen Kreuzung nach links ab und übersah dabei offenbar den von links kommenden VW-Fahrer. Es kam zur Kollision, durch die beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro, verletzt wurde niemand. (fr)

