Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwischen gestern Abend, gegen 19.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.00 Uhr, sind Unbekannte in acht Gartenhäuser in zwei Kleingartenanlagen an der Hohen Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Lauben und entwendeten diverse Werkzeuge. Der Wert der Beute lässt sich derzeit noch nicht beziffern. An den Gartenhäusern entstand entsprechender Sachschaden. Sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0226758/2020) entgegen. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell