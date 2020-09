Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Hötzelsroda (Eisenach) (ots)

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom Sonntag, 27.09.2020, 10.30 Uhr bis Montag, 28.09.2020, 05.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Getränkemarkt in einem Einkaufszentrum in der Straße Neue Wiese. Sie erbeuteten Zigarettenschachteln im Wert von mehreren Hundert Euro und richteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 20380472 entgegengenommen. (ah)

