Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf Grund medizinischer Probleme - Frau verstorben

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen kam es gegen 07.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Gerstungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin die Straße aus Richtung Richelsdorfer Straße und verlor offenbar aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrban und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 38-jährigen Opel-Fahrerin. Die 49 Jahre alte Frau verstarb in der Folge ihrer gesundheitlichen Probleme noch an der Unfallstelle. Ihr Beifahrer und die Opel-Fahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Straße voll gesperrt. (ah)

