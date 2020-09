Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Siebleben (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, gegen 10.00 Uhr, bis gestern, gegen 10.30 Uhr, hat ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Siebleber Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der schwarze Audi A3 der Geschädigten war im genannten Zeitraum in der Siebleber Straße abgestellt, als der Unbekannte den Pkw am Heck beschädigte. Es entstand entsprechender Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um ein weißes Verursacherfahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0225735/2020) zu melden. (fr)

