Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße. Der oder die Täter entwendeten eine größere Menge an Tabakwaren. Der Gesamtwert liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeuge, die in der Nacht vom Samstag zu Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben (Telefonnummer 03691 - 261124, Bezugsnummer 0225747/2020). (mwi)

