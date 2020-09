Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl im Parkhaus - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte öffneten am vergangenen Wochenende zwei Pkw, die in einem Parkhaus in der Uferstraße parkten. Der oder die Täter stahlen aus einem grauen Volvo XC40 zwei Sonnenbrillen und aus einem grauen VW Golf zwei Taschenlampen sowie ein Multitool, in Gesamtwert von über 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat in dem Parkhaus wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 20379805 entgegengenommen. (mwi)

