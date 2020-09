Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kühlschrank brannte in Küche

Eisenach (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Friedenstraße. Es brannte ein Kühlschrank in einer Küche. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Feuer aufgrund eines technischen Defekts verursacht. (mwi)

