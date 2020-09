Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ilmenau, Gartenstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus kam es in der Gartenstraße in Ilmenau im Zeitraum vom Montag, den 21.09.2020 bis Samstag, den 26.09.2020. Unbekannte Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in eine Doppelhaushälfte ein und durchwühlten alle Räume im Erdgeschoß, 1. Obergeschoß sowie im Dachgeschoss. Entwendet wurde eine Geldkassette mit 1000,-EUR Bargeld sowie 3 Fahrzeugschlüssel. Unter Angabe des Aktenzeichens ST/0225658/2020 nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen gern entgegen.

(sg)

