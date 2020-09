Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Haus durch Pkw beschädigt

Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 18:00 Uhr verletzte sich ein 79jähriger Mitsubishifahrer schwer, als er von Kleinrettbach kommend auf die B7 auffahren wollte. Er verwechselte bei seinem Fahrmanöver das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr gegen das gegenüberliegende Haus. An dem Haus und dem Unfallfahrzeug entstand ein noch nicht bezifferter, erheblicher Sachschaden. Der 79jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle war für ca. 45 Minuten voll gesperrt. (ri)

