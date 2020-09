Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken bzw. unter Drogen mobil unterwegs

Gotha (ots)

Sonntagfrüh gegen 03:45 Uhr wurde ein 34jähriger Gothaer auf einem Fahrrad einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kontrolle auf dem Eckhofplatz in Gotha brachte einen Promillewert von 1,7 zu "Tage". Seinen geliehenen Drahtesel stellte die Polizei sicher und fuhr mit ihm anschließend zur Blutentnahme.

Ebenfalls mit einem geliehenen Fahrzeug war ein 22jähriger Gothaer am Freitag gegen 09:00 Uhr unterwegs. Im Zuge einer Kontrolle in der Waltershäuser Straße stellten die Beamten Drogeneinfluss fest. Den von ihm geführten VW durfte der junge Mann am Kontrollort stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme begleiten. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell