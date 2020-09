Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug im Getränkemarkt - Zeugen gesucht

Berka / Werra (Wartburgkreis) (ots)

Zwei Unbekannte täuschten am Samstag, gegen 16.30 Uhr, in einem Getränkemarkt in der Wildecker Straße eine Kassiererin. Einer der beiden Täter kaufte Waren ein, während der andere mehrfach einen größeren Geldbetrag in verschiedene Stückelungen gewechselt haben wollte. Die beiden Täter erbeuteten 100 Euro Bargeld und verließen anschließend den Markt. Wahrscheinlich fuhren sie mit einer grauen oder grünen Mercedes A-Klasse davon. Durch Zeugenaussagen können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - ca. 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanke Figur - Glatze / sehr kurze dunkelblonde Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit blauer Strickjacke, Jeans, orangenen Turnschuhen Täter 2: - ca. 30 bis 35 Jahre alt - ca. 180 cm groß - korpulente Figur - osteuropäisches Erscheinungsbild

Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter zu dieser Zeit im Nahbereich zu Fuß oder in dem beschriebenen Fahrzeug wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0225550/2020 entgegengenommen. (mwi)

