Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handtasche in Einkaufscentrum gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Samstag, zwischen 11.50 Uhr und 12.30 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Straße 'Neue Wiese' die Handtasche einer 45-Jährigen. Der oder die Täter nutzten nach aktuellen Erkenntnissen einen unbeobachteten Moment beim Verlassen des Marktes und stahlen die schwarze Stofftasche mit weißer Schrift und Herz-Aufdruck. In der entwendeten Tasche befand sind u.a. ein türkisblaues Smartphone, Marke 'Huawei', Typ 'P30 lite, sowie ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten und Zahlkarten der 45-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat am Samstagmittag im Bereich des Einkaufmarktes wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände geben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0225358/2020 entgegengenommen. (mwi)

