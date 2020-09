Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Volltrunkener verursacht Unfall

Kornhochheim (ots)

Am Samstagabend verursachte ein betrunkener 31-jähriger Mercedesfahrer einen folgenschweren Unfall in der Kornhochheimer Straße. Er kam auf gerader Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem abgeparkten Pkw VW. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Zu allem Überfluss verletzte sich der Unfallverursacher leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus schloss sich an und der junge Mann ist nun nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. (thn)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell