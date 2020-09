Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall - verletzter Fahrradfahrer war betrunken

Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw kam es am Samstagabend in der Ohrdrufer Straße. Der 32-jährige Fahrer eines Elektrofahrrades missachtete dabei das Rotlicht einer Ampelanlage, stieß seitlich mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai eines 58-Jährigen zusammen und kam zu Fall. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Aufgrund dessen schloss sich für den Fahrradfahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Darüber hinaus muss er sich nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens verantworten. (thn)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell