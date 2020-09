Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim

Neudietendorf (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 15.30 Uhr in ein Vereinsheim in der Straße des Friedens ein. Die Täter brachen dafür die Zugangstür zum Gebäude sowie mehrere Innentüren auf und durchwühlten das Mobiliar. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen eine Motorsense der Marke "STIHL" und diverse Getränkeflaschen im Gesamtwert von 1030 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 1700 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zur Tat und möglichen Tätern nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0225048/2020 entgegen. (thn)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

