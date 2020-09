Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike gestohlen

Ilmenau, Erfurter- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 21.09.2020 bis Donnerstag, den 24.09.2020 drangen Unbekannte in der Erfurter Straße in Ilmenau in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten daraus ein Mountainbike der Marke Scott Aspect sowie diverse Getränke im Wert von circa 500,-EUR. Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter Angabe des Aktenzeichens ST/0224114/2020 gern entgegen.

