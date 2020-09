Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferkabel entwendet

Arnstadt, Rosenstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020 kam es gegen 14:55 Uhr in der Rosenstraße in Arnstadt zum Diebstahl von Kupferkabel. Zwei unbekannte, männliche Täter entwendeten hier Kupferkabel, welches am Elektroverteiler eines Schuppens angebracht war. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass die am Fluchtfahrzeug der Täter angebrachten Kennzeichen ebenfalls entwendet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Pkw verlief negativ. Zu vorgenannten Handlungen nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter Angabe des Aktenzeichens ELS 20377332 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

