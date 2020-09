Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Unfall verursacht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 42-Jähriger befuhr am späten Freitagabend, gegen 23.40 Uhr, mit seinem Renault die Straße 'Unterm Weiher' in Richtung Falken. Nach aktuellen Erkenntnissen kam er im Bereich der Einmündung in die Falkener Landstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metalltor einer Firmenzufahrt. Es entstand Sachschaden am Tor und am Renault. Der Fahrer blieb unverletzt und verließ pflichtwidrig den Unfallort in Richtung Falken. Er konnte seine Fahrt aufgrund der massiven Beschädigungen des Renaults nur wenige Meter fortsetzen und musste das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Falkener Landstraße abstellen. Zeugen informierten die Polizei. Der 42-Jährige stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Renault-Fahrers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell