LPI-GTH: Streitigkeit in der Gemeinschaftsunterkunft - 21-Jährige in Gewahrsam genommen

Arnstadt (ots)

Gestern Mittag wurde die Polizei zu einer Streitigkeit in der Gemeinschaftsunterkunft in der Karl-Liebknecht-Straße gerufen. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein 21-Jähriger (ivorisch), der andere Bewohner bedrohte, zunehmend aggressiver. Er musste in Unterbindungsgewahrsam genommen werden. Der 21-Jährige wurde einem medizinischen Dienst vorgestellt und kam später in ein Krankenhaus. (ah)

