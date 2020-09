Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf regennasser Fahrbahn gestürzt

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße "Diesberg" und wollte nach links in die Weinbergstraße abbiegen. In der Weinbergstraße kam ihm ein Linienbus entgegen, der nach rechts in die Straße "Diesberg" abbiegen wollte. Um eine Kollision mit dem für den Abbiegevorgang ausholenden Bus zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer eine Gefahrenbremsung ein. Der 51-Jährige kam dabei auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell