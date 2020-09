Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in der Alten Hausener Straße ist erheblicher Sachschaden entstanden. Eine 70 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 18.45 Uhr in der Alten Hausener Straße vom Straßenrand in Richtung Arnstadt in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah sie offenbar einen 45 Jahre alten Mann, der sich mit seinem BMW von hinten näherte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Pkw der 70-Jähriigen gegen einen geparkten VW geschleudert wurde. Es entstand an allen drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt. (fr)

