Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall - Reh verendet

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend ist ein Reh in Folge eines Unfalls auf der B176 verendet. Ein 48 Jahre alter Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Tesla aus Richtung Döllstedt in Richtung Dachwig unterwegs, als vor ihm plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Der 48-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle, am Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

