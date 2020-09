Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 79-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Heute Vormittag wurde eine 79 Jahre alte Fußgängerin bei einem Unfall in der Helenenstraße leicht verletzt. Die Seniorin schob ihr Fahrrad gegen 11.00 Uhr entlang der Steinmühlenallee. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 41 Jahre alter VW-Fahrer die Helenenstraße in Richtung Steinmühlenallee. Im dortigen Einmündungsbereich kam es zur Kollision, woraufhin die 79-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Schaden. (fr)

