LPI-GTH: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Die Feuerwehr löschte in der vergangenen Nacht einen Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft am Müllerweg. Das Feuer war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 00.00 Uhr in einem Anbau am Hauptgebäude ausgebrochen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Was zum Ausbruch des Feuers führte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0223152/2020) zu melden. (fr)

