Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ladendieb beleidigt Polizisten

Arnstadt (ots)

Gestern Abend hat ein 29 Jahre alter Mann in einem Supermarkt an der Turnvater-Jahn-Straße offenbar zwei Diebstähle begangen und im Anschluss die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Der libysche Staatsangehörige hielt sich gegen 19.30 Uhr im Geschäft auf und entnahm Lebensmittel aus einem Warenregal. Er passierte die Kasse ohne zu bezahlen und wurde daraufhin von zwei Mitarbeitern angesprochen, die ein Hausverbot verhängten. Kurze Zeit später kehrte der 29-Jährige zurück, nahm zwei Getränkedosen an sich, bezahlte jedoch nur eine. Die Mitarbeiter griffen den Mann erneut auf und verständigten die Polizei. Während der Maßnahmen wurden die Beamten mehrfach vom mutmaßlichen Ladendieb beleidigt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (fr)

